Le Conseil des États refuse de couper la subvention de Swissinfo

La salle du Conseil des États juste avant le débat sur le paquet d’économies. Keystone / Peter Schneider

Le Conseil fédéral propose au Parlement des dizaines de mesures d’économie pour maintenir l’équilibre du budget fédéral. L’une d’elles consiste à supprimer les fonds destinés à l’offre internationale de la SSR, dont fait partie Swissinfo. Mais le Conseil des États vient de rejeter cette coupe – de justesse.



6 minutes

La contribution de la Confédération à l’offre médiatique internationale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) s’élève à 19 millions de francs par an. Cet argent finance les plateformes Swissinfo et tvsvizzera.it, ainsi que des partenariats avec les chaînes internationales TV5 MondeLien externe et 3satLien externe. L’élément central de cette offre à l’étranger est Swissinfo, la plateforme sur laquelle vous êtes en train de lire.

Mercredi, le Conseil des États, en tant que première Chambre, s’est prononcé sur ce montant. Cette discussionLien externe s’imposait, car ce financement avait été identifié par une commission d’experts comme l’une des quelque 60 pistes d’économies pour la Confédération.

Plus

Plus Politique suisse «L’État social ne va pas être démantelé» Ce contenu a été publié sur La Suisse devrait revoir son mécanisme du frein à l’endettement, selon les invités de notre débat Let’s Talk. lire plus «L’État social ne va pas être démantelé»

Si toutes ces propositions étaient adoptées sans modification par le Parlement, la Confédération pourrait économiser 2,4 milliards de francs par an – de quoi financer notamment les rentes AVS et répondre à des besoins accrus de l’armée.

Front uni de la Suisse romande

La commission préparatoire avait recommandé au Conseil des États de maintenir la suppression des fonds destinés à Swissinfo. Mais lors du débat, plusieurs sénatrices et sénateurs s’y sont opposés.

Leurs arguments ont fini par l’emporter de justesse: par 22 voix contre 19, la Chambre haute a rejeté la suppression proposée. Ce résultat s’explique par le soutien unanime des représentants de la Suisse romande et du Tessin au mandat international.

«Je pense que nous n’avons pas assez d’amis dans le monde pour nous priver d’une plateforme qui explique notre réalité, notre culture, notre fédéralisme et surtout notre diversité culturelle et linguistique», a déclaré la sénatrice Isabelle Chassot (Le Centre) pour défendre Swissinfo. À ses yeux, une coupe aurait pour conséquence que Swissinfo ne paraîtrait plus qu’en quatre langues, contre dix aujourd’hui.

«L’image de la Suisse a besoin d’être renforcée»

Isabelle Chassot a évoqué les 430 millions de foyers dans plus de 210 pays et régions que le mandat de la SSR pour l’étranger permet d’atteindre, tout en rappelant la mission qui lui est confiée par la Confédération: «renforcer les liens des Suisses de l’étranger avec la Suisse et promouvoir l’image du pays à l’étranger».

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter : «Nous avons cherché des faits de subvention». Keystone / Peter Schneider

D’autres membres du Conseil des États ont souligné l’importance des chaînes TV5 Monde et 3sat ainsi que de la plateforme tvsvizzera.it. «Grâce à TV5 Monde, nous pouvons nous présenter au monde», a déclaré Pierre-Yves Maillard.

« L’image de la Suisse dans le monde doit être renforcée, et la francophonie est l’un des moyens d’y parvenir », a ajouté le sénateur socialiste. Selon lui, au vu de cet impact, les coûts restent modérés.

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a vainement défendu devant la Chambre haute cette mesure du programme d’allègement budgétaire Lien externedu Conseil fédéral. Elle a expliqué que l’offre internationale était financée pour moitié par la SSR et pour moitié par la Confédération. Si cette dernière se retirait, il en resterait donc une partie. De plus, les informations sur la Suisse sont aujourd’hui beaucoup plus facilement accessibles qu’autrefois.

17’000 signatures pour Swissinfo

«Bien sûr, il serait souhaitable de pouvoir maintenir cette contribution. Mais nous avons recherché des postes de subvention qui puissent être discutés», a précisé Karin Keller-Sutter. Cette coupe est, selon elle, « parfaitement défendable».

Le rapporteur de la commission avait auparavant avancé un argument similaire: «Aujourd’hui, l’information est accessible partout dans le monde, et il est temps de couper cette relique du passé – même si cela fait mal», a déclaré Jakob Stark (UDC) en préambule du débat.

Quelques heures avant ce débat au Conseil des États, des représentants du syndicat des médias SSM ont déposé auprès de la Chancellerie fédérale une pétition pour sauver le mandat international.

La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneider (Le Centre) a pris la parole pour s’adresser aux pétitionnaires. swissinfo

En moins de trois mois, cette pétition a recueilli plus de 17’000 signatures en faveur de Swissinfo. Parmi les soutiens figuraient notamment l’Organisation des Suisses de l’étranger, Soliswiss, Educationsuisse ainsi que des associations de médias.

Le paquet d’économies du Conseil fédéral sera examiné au printemps par le Conseil national, où le débat reprendra.

Le Conseil des États épargne les écoles suisses à l’étranger Le Conseil fédéral souhaite renoncer aux contributions destinées aux écoles suisses. Cette subvention pour la «promotion de la formation des jeunes Suisses de l’étranger» se monte à 1,5 million de francs par an. Le Conseil des États a rejeté cette mesure, estimant que l’effet d’économie peut être atteint par d’autres moyens. Le Conseil fédéral entend par ailleurs réduire les dépenses propres et les transferts du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Le montant de ces économies s’élève à 19 millions de francs. Sur cette somme, 400’000 francs sont versés à l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) au titre des relations avec les Suisses de l’étranger. «La réduction est réalisée en premier lieu grâce à des gains d’efficacité», écrit le Conseil fédéral dans son message à ce sujet. Le Conseil des États a approuvé cette réduction sans discussion.

Texte relu et vérifié par Mark Livingston, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op/ptur

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative