Pont du Mont-Blanc: le TCS propose une alternative pour les vélos

Keystone-SDA

Le Touring Club Suisse Genève (TCS) propose d'améliorer l'itinéraire cyclable aux deux extrémités du pont du Mont-Blanc. Estimé à 6 millions de francs, le projet permettrait aux cyclistes de traverser les carrefours en passant sous l'ouvrage.

(Keystone-ATS) Le projet propose d’utiliser la barge piétonne qui passe sous le pont du Mont-Blanc côté rive droite, a expliqué mercredi le TCS dans un communiqué. Cette barge serait déplacée sur la rive gauche, où elle serait réservée aux vélos, tandis qu’une grande barge plus grande serait construite sur la rive droite pour accueillir à la fois piétons et cyclistes.

Cette solution permettrait de faciliter le passage des 6500 cyclistes quotidien sur le pont, surtout pour traverser les carrefours, selon le TCS. Actuellement, ils se retrouvent mêlés aux piétons sur la rive droite et doivent traverser plusieurs passages piétons sur la rive gauche, à côté du Jardin anglais.

Il faut trouver une alternative moins chère à la passerelle piétonne refusée dans les urnes en 2024, a assuré le président du TCS Genève François Membrez, tout en précisant que cette proposition permet de «faciliter chaque mode de déplacement sans péjorer les autres.» Pour la passerelle piétonne, un crédit de 54,6 millions était demandé.

Le TCS estime le coût de la construction de la nouvelle barge à 4 millions et celui du déplacement de la barge existante à un million. Il prévoit un million supplémentaire pour «assurer la continuité cyclable et créer de nouveaux tronçons dans le Jardin anglais». Le coût total de cette solution reviendrait à 6 millions au total, soit environ neuf fois moins que celui prévu pour la passerelle piétonne.