Pose de nouveaux aiguillages en gare de Fribourg

Keystone-SDA

Les CFF remplacent mardi le premier des quatre aiguillages qui doivent être réaménagés en gare de Fribourg. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des importants travaux d'entretien sur la ligne ferroviaire Fribourg-Berne qui reste interrompue jusqu'au 25 août.

(Keystone-ATS) Les CFF vont poser les autres aiguillages au cours de cette semaine, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole. Il s’agira également d’aménager environ 80 mètres autour de l’aiguillage en posant notamment du ballast. Les équipes travaillent 24 heures sur 24.

Les autres chantiers sur cette ligne portent sur la modernisation de la gare de Schmitten pour permettre l’accès de plain-pied aux trains, l’entretien de la voie et le remplacement d’aiguillages à Guin et le renouvellement d’environ huit kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt et Berne.

Le budget des travaux se monte à environ 90 millions de francs. Quelque 200 ouvriers sont à pied d’oeuvre durant les deux mois de travaux qui ont débuté le 27 juin. Les CFF ont mis en place un service de bus de remplacement.