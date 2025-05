Près de 2500 personnes défilent dans les rues de Genève

Keystone-SDA

A Genève, près de 2500 personnes, selon un décompte de Keystone-ATS, ont participé jeudi après-midi au cortège du 1er Mai. Cette édition de la fête des travailleurs visait à renforcer la lutte collective face à la montée des forces réactionnaires à Genève, en Suisse et à l'étranger.

3 minutes

(Keystone-ATS) Parti de la place Lise-Girardin, le cortège a rallié le parc des Bastions en passant par le pont du Mont-Blanc et les rues basses. La manifestation s’est déroulée sans incident, selon la police genevoise qui annonce « au moins 1600 personnes ». Les syndicats misent quant à eux sur 4000 participants.

En tête du cortège, une grande banderole aux couleurs d’Unia donne le ton « Contre les fachos et les abus patronaux – Défendons les salaires, pas les frontières ». Les syndicats et la gauche ont profité du 1er Mai pour fustiger l’initiative de l’UDC contre une « Suisse à 10 millions », une initiative « xénophobe » « qui attise la peur et la division ».

Les syndicats ont aussi donné de la voix contre le travail le dimanche: « Touche pas à mon dimanche, j’ai une vie privée », scandait une militante dans un haut-parleur. Des discussions sont en cours au niveau des chambres fédérales sur l’assouplissement de l’interdiction du travail du dimanche.

Médias en lutte

Les maçons, qui négocient la convention collective nationale de la construction, étaient aussi bien représentés dans ce cortège qui réunit traditionnellement une foule bigarrée. Il y avait aussi cette année une représentation des travailleurs des médias, un secteur mis à mal par les multiples restructurations et démantèlements. « Si l’info s’éteint, l’ombre s’étend », pouvait-on lire sur une pancarte.

Après les syndicats, les partis de gauche étaient représentés en nombre, avec notamment la présence de la conseillère d’Etat socialiste Carole-Anne Kast et de la nouvelle élue Verte en Ville de Genève Marjorie de Chastonay. Ils ont mis en garde contre les « lois corsets » qui seront en votation en septembre prochain: « Un acharnement de la droite sur les engagements de la fonction publique ».

Gaza et PKK

Comme chaque année, l’actualité internationale s’est invitée dans le cortège du 1er Mai. De nombreux drapeaux palestiniens flottaient sous le soleil. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les travailleurs de Gaza, fustigeant au passage la « complicité » de la Suisse dans le massacre perpétré à Gaza.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) était aussi bien visible, demandant la libération de son chef et fondateur Abdullah Öcalan. Le cortège s’est déroulé dans une ambiance bon enfant avec beaucoup de musique. La fête des travailleurs s’est poursuivie dans le parc des Bastions.