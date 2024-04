Quinze kilomètres de bouchon devant le portail nord du Gothard

(Keystone-ATS) Un bouchon de 15 kilomètres s’est formé samedi devant le portail nord du Gothard. Le temps d’attente a atteint jusqu’à deux heures trente. Le temps froid et humide au nord des Alpes a manifestement poussé certains à se rendre au Tessin, au bénéfice d’un temps clément.

Le bouchon sur l’autoroute A2 en direction du Gothard était dû à une surcharge de trafic entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d’Uri, a indiqué le TCS sur X. Il s’est résorbé dans le courant de l’après-midi. Peu après 16h00, sa longueur entre Amsteg (UR) et Göschenen n’était plus que de quatre kilomètres.

Les voyageurs en direction du nord ont également dû prévoir un peu plus de temps. Dans l’après-midi, une colonne d’un kilomètre s’est formée devant le portail sud du Gothard au Tessin, entre Quinto et Airolo. Le trafic a également été dense à Chiasso (TI), au passage de la frontière italienne.

Les voyageurs fuient le mauvais temps

Le temps froid et humide en Suisse alémanique a visiblement poussé certains à se rendre dans la chaleur et le soleil du Tessin. Les prévisions météorologiques pour le week-end étaient nettement meilleures pour ce canton. Des précipitations sont toutefois également prévues au Tessin dimanche après-midi, selon SRF Meteo.

Les voyageurs en provenance du canton de Zurich, où les vacances de printemps ont commencé, pourraient également avoir eu une influence sur la surcharge de trafic.