Rétrospective Henri Matisse à la Fondation Beyeler à Riehen (BS)

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), présente de dimanche jusqu’au 26 janvier une rétrospective Henri Matisse (1869-1954), la première en Suisse et dans l’espace germanophone depuis près de vingt ans. Plus de 70 oeuvres sont exposées.

L’exposition « Matisse – L’invitation au voyage » couvre toutes les périodes du travail de l’artiste, a indiqué vendredi la Fondation Beyeler. On peut y admirer des premières oeuvres produites vers 1900, des toiles « révolutionnaires » du fauvisme, des travaux expérimentaux des années 1910, des tableaux de la période niçoise des années 1930 et des papiers découpés de l’oeuvre tardive des années 1940 et 1950.

Des oeuvres « emblématiques et d’autres rarement exposées » sont présentées, souligne le musée. Elles proviennent de collections privées et de musées européens et américains tels le Centre Pompidou, à Paris, la National Gallery, à Washington ou le Museum of Modern Art, à New York.