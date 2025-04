Retour controversé de la soprano russe Anna Netrebko à Zurich

Keystone-SDA

La soprano russe Anna Netrebko, que l'on dit proche de Vladimir Poutine, va se produire à partir de novembre prochain à l'Opéra de Zurich. Le nouveau directeur de l'institution, Matthias Schulz, dit ne pas craindre de réactions négatives.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Je suis persuadé qu’elle mérite qu’on lui donne cette chance », a déclaré le futur directeur de l’Opéra de Zurich jeudi aux médias, lors de la présentation de la saison 2025/26. Selon lui, il est faux de faire des artistes des boucs émissaires par le simple fait qu’on n’arrive pas à atteindre directement les vrais responsables.

« Protéger les artistes »

« En tant qu’institution culturelle, nous portons la responsabilité de protéger les artistes contre une fausse idéologisation », estime Matthias Schulz, qui entrera en fonctions le 1er août. « Je me suis entretenu avec elle personnellement à ce sujet avant de l’engager. » A Zurich, Anna Netrebko doit interpréter Donna Leonora dans l’opéra « La Force du destin », de Giuseppe Verdi, à partir du 2 novembre.

Ces dernières années, Anna Netrepko ne s’est produite que sur des scènes de pays soutenant l’Ukraine, souligne le directeur de l’Opéra de Zurich. Elle n’a plus chanté en Russie. « C’est pourquoi, nous nous réjouissons que l’on puisse à nouveau l’écouter en Suisse. » La soprano est aussi remontée sur scène à Berlin, Milan et Londres, notamment, non sans manifestations de protestation toutefois.

Annulations en série depuis 2022

Après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, en février 2022, la chanteuse a été critiquée. Plusieurs concerts et représentations d’opéras, auxquels elle aurait dû prendre part, ont été annulés aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux.

En Suisse non plus, la soprano russe n’était plus la bienvenue. En juin dernier, un concert de sa part au KKL de Lucerne a été annulé sur demande des autorités politiques qui craignaient des troubles à l’ordre public en réaction à sa présence. La Conférence internationale de paix en Ukraine avait lieu le même mois non loin de là, au Bürgenstock (NW).

Avec les séparatistes pro-russes en 2014

Anna Netrebko vit à Vienne. En 2014, année de l’invasion de la Crimée par l’armée russe, elle a célébré son 50e anniversaire au Kremlin. La même année, elle s’est présentée aux médias avec un chef séparatiste pro-russe et un drapeau de la Nouvelle-Russie, une colonie de l’ancien Empire russe, qui couvrait, à la fin du 18e siècle, une grande partie de l’Ukraine actuelle.

D’après ses managers, l’artiste a fait plusieurs déclarations, dans lesquelles « elle s’oppose à la guerre et appelle à la paix en Ukraine ». A plusieurs reprises, elle a pris ses distances, par écrit, avec Vladimir Poutine.