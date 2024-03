Route de la vallée de Saas fermée en raison du risque d’avalanche

(Keystone-ATS) La route cantonale entre Viège et les stations de la vallée de Saas (VS) a été provisoirement fermée samedi en raison du risque d’avalanche. Les autorités s’attendent à de fortes chutes de neige dans la journée.

Le tronçon entre Stalden et Saas-Grund et celui entre Saas-Grund et Saas-Almagell ont été fermés, a indiqué l’office du tourisme de la vallée de Saas. Ces fermetures doivent durer jusqu’à dimanche midi jusqu’à nouvel avis.

Déjà au début du mois de mars, les remontées mécaniques, pistes et chemins de randonnée hivernale de Saas-Fee avaient été temporairement fermés en raison d’un fort danger d’avalanche.