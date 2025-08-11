Salt déménage son siège de Renens à Prilly

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

L'opérateur de téléphonie mobile Salt déplace son siège social de Renens (VD) à Prilly (VD). L'entreprise va s'installer ce mois-ci dans le nouveau quartier Central Malley, à quelques dizaines de mètres de Renens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Environ un quart des plus de 1000 employés, soit les collaborateurs du siège principal de l’entreprise, travailleront dans les nouveaux locaux, a indiqué lundi le service de presse de Salt à Keystone-ATS. Il confirmait une information du quotidien 24 heures.

« La bonne nouvelle, c’est que l’opérateur reste dans la région. La mauvaise est que ce départ creuse un trou financier pour la commune », a déclaré pour sa part le syndic de Renens Jean-François Clément. Sans compter qu’il s’inscrit dans le contexte de la nouvelle péréquation, bien moins équitable, a-t-il souligné.

Selon 24 heures, la municipalité de Renens indiquait dans un rapport publié en juin dernier que Salt était le premier contributeur communal et que l’entreprise représentait 46% de l’impôt sur les personnes morales, soit 2,3 millions de francs.

