Sandoz s’offre les droits commerciaux sur des biosimilaires chinois

Keystone-SDA

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Le géant rhénan des médicaments de substitution Sandoz s'est assuré les droits de distribution - hors de Chine - sur trois biosimilaires développés par Shanghai Henlius Biotech, avec une option pour un quatrième.

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(Keystone-ATS) Le nouvel accord, qui étend une collaboration initiée l’an dernier avec deux produits, pourra porter sur un maximum de 10 biosimilaires, dont la plupart sont encore à un stade précoce de développement.

En l’état, le contrat prévoit l’acquitement par Sandoz d’une facture de jusqu’à 322 millions de dollars, paiement initial, versements d’étapes et option non remboursable comprises, dont 100,5 millions sur l’exercice en cours, indiquent les partenaires dans deux communiqués distincts lundi.

Le premier volet de ce partenariat se compose de versions biosimilaires de l’Erbitux (cétuximab) de l’allemand Merck, du Repatha (évolocumab) du californien Amgen, ainsi que du Benlysta (bélimumab) du britannique GlaxoSmithKline. L’option, elle, porte sur une hyaluronidase recombinante.

Sandoz souligne de son côté que le nouvel accord doit porter à 39 le nombre de ses actifs dans le juteux segment des biosimilaires, voire 46 en cas de mise en oeuvre de l’accord dans son intégralité.

L’Erbitux a généré des recettes de 1,18 milliard d’euros (1,11 milliard de francs) en 2025, le Repatha de 1,66 milliard de dollars (1,35 milliard de francs) et le Benlysta de 1,77 milliard de livres (1,95 milliard de francs).