La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Seize ans de prison pour le tireur de Sonceboz (BE)

Keystone-SDA

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable d'assassinat par le tribunal régional à Moutier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accusé, demeuré impassible à l’énoncé du verdict, n’avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. Le tribunal collégial a écarté la thèse du meurtre passionnel pour retenir la prévention d’assassinat.

«Le prévenu n’a rien laissé au hasard», a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu’il avait préparé son acte de façon minutieuse. «La victime n’avait aucune échappatoire possible», a ajouté la magistrate.

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d’une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l’homme pour retrouver le fuyard qui s’était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision