Sepp Blatter et Michel Platini justifie le versement de la FIFA

Keystone-SDA

Lors de leur procès en appel lundi à Muttenz (BL), Joseph Blatter et Michel Platini ont justifié le paiement de 2 millions de francs par la FIFA à l'ancien international français. Absente, la fédération de football a été exclue des débats.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Je me sens assez fort pour venir et pour déposer », a déclaré Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, qui fêtera ses 89 ans dans quelques jours. Lors de son interrogatoire, il a clamé son innocence: « Lorsqu’on parle de faux, de mensonges et d’escroquerie, je ne me reconnais pas ».

Celui qui se considère comme un « bon citoyen » a défendu le versement en 2011 de 2 millions de francs à son coaccusé, Michel Platini. Ce paiement reposait sur un accord oral et des motifs légitimes, a expliqué le Valaisan.

« Rien de malhonnête »

Roland Hofmann, président de la Cour d’appel extraordinaire, lui a demandé pourquoi un contrat écrit n’avait pas été établi concernant l’activité de consultant de Michel Platini auprès de la FIFA. Sepp Blatter a répondu que tout s’était passé correctement: « Si Michel Platini me dit que nous lui devons 2 millions, nous les lui payons. Je ne vois rien de malhonnête à cela. Ça s’est juste passé ainsi. »

Interrogé à son tour, Michel Platini a expliqué avoir réclamé le paiement des 2 millions alors que Sepp Blatter n’était plus président de la FIFA. « Si la FIFA avait refusé de payer, j’aurais engagé une procédure judiciaire: une parole est une parole ».

En 2011, Michel Platini a facturé à la FIFA quatre tranches à 500’000 millions de francs pour ses activités de 1998 à 2002, comme l’indiquent les pièces citées dans l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération.

Règlement respecté

Le tribunal a également entendu l’ancien directeur financier de la FIFA Markus Kattner. Le témoin a déclaré que le règlement interne de la fédération avait été respecté lors de ce paiement.

Durant la matinée, la défense a demandé que la FIFA, qui a souhaité être dispensée de comparaître, soit exclue du procès. Où est la FIFA? Quel est ce match sans équipe adverse? », a lancé Dominic Nellen. L’avocat de Michel Platini a notamment reproché à la fédération de ne pas avoir motivé son appel.

Le président a confirmé qu’aucune motivation n’avait été reçue à ce jour. Dans ces conditions, le tribunal a considéré que l’appel joint de la FIFA avait été retiré. Cette décision signifie que la fédération s’en tient à ses conclusions devant la première instance. En outre, elle ne pourra pas recourir contre un éventuel acquittement par la Cour d’appel.

La FIFA trompée

Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), les deux accusés auraient trompé la FIFA en indiquant que cette dernière devait 2 millions de francs à Michel Platini pour des prestations de consultant. Or ce montant n’aurait pas servi les objectifs de la FIFA mais aurait été accordé uniquement afin « d’accroître la fortune » de l’ancien numéro 10 de l’Equipe de France.

En juillet 2022, le Tribunal pénal fédéral a libéré, au bénéfice du doute, les deux hommes des chefs d’accusation d’escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Le MPC a fait recours contre ce verdict.

Le procès doit durer jusqu’à jeudi et le verdict sera rendu le 25 mars. Les deux accusés sont présumés innocents.