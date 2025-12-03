Situation difficile pour l’industrie et la restauration

La Commission Conjoncture vaudoise souligne la "solidité" de l'économie du canton face à une situation géopolitique et économique mondiale perturbée. Les entreprises industrielles traversent toutefois une période difficile, marquée par les droits de douane additionnels sur certains biens exportés aux Etats-Unis et l'incertitude liée.

(Keystone-ATS) «Globalement, les derniers indicateurs statistiques conjoncturels montrent que l’économie vaudoise reste solide. Si le taux de chômage s’inscrit à 4,5% en octobre, son augmentation est graduelle, les créations d’emplois se poursuivent, à 0,5% en rythme annuel au troisième trimestre et les exportations se maintiennent à un bon niveau», relève mercredi la Commission Conjoncture vaudoise (CCV) dans un communiqué.

Les entreprises industrielles font face depuis plusieurs années aux conséquences du franc fort, auxquelles les tarifs douaniers des Etats-Unis sont venus s’ajouter cette année. «Dans ce contexte, la situation est difficile pour une partie de l’industrie exportatrice vaudoise», note la CVV.

«Les derniers indicateurs montrent néanmoins que la conjoncture semble se stabiliser, à défaut de s’améliorer de manière claire. L’accord entre Berne et Washington ramenant de 39% à 15% les droits de douane additionnels devrait permettre aux perspectives de s’améliorer», poursuit le communiqué.

Derrière ces tendances générales se cachent des «réalités contrastées» selon les branches. La marche des affaires est notamment jugée «négative» dans la branche «métallurgie et travail des métaux» depuis deux années, tandis que les entreprises dans les branches «bois et produits non métalliques» ainsi qu'»électronique, optique et précision» ont des avis partagés.

Manque de main-d’oeuvre

Dans le secteur de la construction, la situation est globalement satisfaisante avec une tendance positive lors du dernier trimestre. Les demandes de permis de construire repartent à la hausse et ont augmenté d’environ 10% par rapport à la même période de l’an dernier, selon la CCV.

Les perspectives sont stables pour les six prochains mois. Néanmoins, le manque de main-d’oeuvre et la faiblesse de la demande restent les principaux problèmes signalés par les entreprises sondées, explique-t-elle.

Le secteur des services se porte bien au 3e trimestre dans le canton, dans la continuité des mois précédents. La demande est jugée «stable ou positivement» par une grande majorité des entreprises sondées, et il en va de même pour la situation bénéficiaire. Les perspectives pour les prochains mois sont raisonnablement positives, même si la marche des affaires et le niveau des prix devraient rester stables, anticipe la CVV.

La situation est «globalement stable» dans le commerce de détail. Si le jugement des affaires par les entreprises vaudoises est en légère baisse au cours du dernier trimestre, il reste à un niveau comparable à sa moyenne de long terme. Néanmoins, un quart des entreprises sondées indiquent une dégradation de leur situation bénéficiaire. Les perspectives sont globalement stables pour les prochains mois pour l’ensemble de la branche.

Restauration en manque de clients

La restauration vaudoise est en proie à des difficultés. Près de la moitié des établissements interrogés considèrent que la marche de leurs affaires est «mauvaise». Le manque de clients est le principal obstacle rencontré, et concerne près de deux tiers des restaurants. Les perspectives pour la fin de l’année sont «négatives», mais une stabilisation des affaires est espérée pour le printemps 2026.

Enfin, plus de cinq entreprises hôtelières interrogées sur six (85%) s’estiment «satisfaites» de la marche de leurs affaires lors du dernier trimestre. Selon la statistique des nuitées hôtelières, la fréquentation a progressé de 5,1% en comparaison avec le troisième trimestre 2024. Les prévisions demeurent positives pour le dernier trimestre.