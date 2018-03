Selon le ministre uranais en charge des constructions, ni la route, ni la voie de chemin de fer n'ont été endommagés. Entre 3000 et 4000 tonnes de roches ont dévalé la montagne sur une distance d'environ 600 mètres avant de s'immobiliser dans le Gumpischtal. Le piton rocheux se trouvait à 1300 mètres au-dessus de la rive est du lac des Quatre-Cantons. La zone était sous surveillance depuis deux ans. Des éléments laissaient penser que le piton pourrait s'effondrer tout seul cette année encore. Le trafic routier a été dévié par l'A2 via le tunnel de Seelisberg. Tous les trains entre Flüelen et Sisikon ont dû passer par le tunnel protégé d'Axen, ce qui a entraîné des retards de trois à cinq minutes.

Dynamitage dans les Alpes 21. juillet 2008 - 14:14 Le piton rocheux, qui menaçait l'Axenstrasse et la ligne ferroviaire du Gothard au-dessus du lac des Quatre-Cantons près de Sisikon (canton d'Uri), a été dynamité lundi matin. L'intervention s'est déroulée sans dommage et comme souhaité. Selon le ministre uranais en charge des constructions, ni la route, ni la voie de chemin de fer n'ont été endommagés. Entre 3000 et 4000 tonnes de roches ont dévalé la montagne sur une distance d'environ 600 mètres avant de s'immobiliser dans le Gumpischtal. Le piton rocheux se trouvait à 1300 mètres au-dessus de la rive est du lac des Quatre-Cantons. La zone était sous surveillance depuis deux ans. Des éléments laissaient penser que le piton pourrait s'effondrer tout seul cette année encore. Le trafic routier a été dévié par l'A2 via le tunnel de Seelisberg. Tous les trains entre Flüelen et Sisikon ont dû passer par le tunnel protégé d'Axen, ce qui a entraîné des retards de trois à cinq minutes.