Soutien fribourgeois aux structures d’accueil extrafamilial

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg poursuit son soutien aux structures d'accueil extra-familial. Près de 200 places ont bénéficié du soutien financier, proposé depuis la rentrée 2024/2025 par le canton aux structures qui offrent des places d'apprentissage d'assistants socio-éducatifs.

(Keystone-ATS) Le canton de Fribourg ambitionne de répondre par ce biais à la pénurie de personnel qualifié dans le domaine de l’accueil extrafamilial de jour.

Alors que 166 places d’apprentissage ont bénéficié d’un soutien financier en 2024, ce chiffre est passé à 218 cette année. Une hausse de plus de 30% des demandes de place d’apprentissage en première année est aussi constatée, indique lundi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Ce dispositif s’inscrit dans une politique cantonale visant à renforcer la formation professionnelle, tout en assurant la qualité de prise en charge des enfants dans les structures d’accueil de jour. Il est piloté par la Direction de la santé et des affaires sociales, avec le soutien de la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le canton alloue un forfait financier dégressif sur trois ans pour chaque place d’apprentissage. Cette aide se monte à 2500 francs en première année, 1500 francs en deuxième et 500 francs en troisième.

Les structures d’accueil extrafamilial peinent depuis plusieurs années à recruter du personnel qualifié. Cela peut engendrer une baisse de l’offre en places de crèche et d’accueil extrafamilial, une baisse de la qualité de prise en charge, voire des fermetures.