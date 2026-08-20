Swiss Prime Site progresse au premier semestre

Keystone-SDA

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La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a amélioré ses résultats à tous les niveaux sur les six premiers mois de l'année, mais parvenant seulement en partie à dépasser les attentes du marché.

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(Keystone-ATS) Le produit des loyers a augmenté de 2,2% sur un à 230,6 millions de francs au premier semestre, porté par de nouveaux contrats de location suite à des travaux de rénovation ou des prolongements de baux existants avec des loyers plus élevés, a détaillé SPS jeudi dans un communiqué. Le résultat des revalorisations a bondi de 45% à 148 millions.

Le taux de vacance s’est fixé à 3,7%, inchangé comparé à la fin de l’année dernière.

Au niveau de la rentabilité, le groupe a vu son résultat brut d’exploitation (Ebitda) croître de 19,6% à 363,6 millions de francs, tandis que le bénéfice net a progressé de 17,2% à 192,5 millions.

Alors que le résultat des revalorisations a dépassé les prévisions des analystes interrogés par l’agence AWP, le produit des loyers et le profit net ont manqué les attentes du marché.

La valeur totale du portefeuille immobilier a crû fin juin de 0,6% à 14,0 milliards de francs, comparé à fin 2025. Le nombre de bâtiments a par contre baissé à 127, contre 132 à la fin de l’année dernière.

La direction a confirmé s’attendre pour l’ensemble de l’année à une nette hausse des revenus locatifs et une baisse du taux de vacance dans le segment immobilier. Dans la gestion d’actifs, SPS continue de tabler sur une croissance organique des avoirs sous gestion à environ 1,0 milliard de francs par an.

Au niveau du groupe, l’entreprise table sur un résultat net récurrent (FFO) dans le haut de la fourchette des 4,25 francs à 4,30 francs par actions visés.