TKMS, la branche navale de Thyssenkrupp, entrera en Bourse lundi

Keystone-SDA

TKMS, la branche navale de Thyssenkrupp, entrera en Bourse le 20 octobre, a annoncé mardi le premier sidérurgiste européen engagé dans un plan de restructuration.

(Keystone-ATS) Le groupe avait annoncé cet été la scission de cette branche appelée à jouer un rôle accru dans le réarmement européen, face aux ambitions de la Russie et au repli américain.

«Grâce à l’introduction en bourse, nous créons des opportunités de croissance (…) et de la valeur pour nos actionnaires», a commenté dans un communiqué Miguel López, patron de Thyssenkrupp, assurant vouloir «une nouvelle marge de manoeuvre pour TKMS, pour Thyssenkrupp et pour nos investisseurs».

Concrètement, ceux-ci vont se répartir 49% des parts du fabricant de sous-marins et de frégates, tandis que le conglomérat conservera une part majoritaire.

TKMS ne représentait qu’environ 6% du chiffre d’affaires du groupe en 2024, mais c’est l’une des seules branches à être encore rentable, portée par le dynamisme de ses commandes passées avec plusieurs armées européennes et alliées.

Plusieurs actionnaires avaient néanmoins critiqué un mode de gouvernance de la future entreprise trop étroitement lié à la maison mère.

Après deux pertes annuelles consécutives, Thyssenkrupp a annoncé en juin vouloir séparer progressivement tous les secteurs d’activité, qui englobent aussi l’acier, les pièces automobiles, ou les électrolyseurs.

Le groupe souhaite devenir une holding financière qui continue de détenir des participations dans ses entreprises.