Trains de nuit pour les noctambules et les voyageurs matinaux

Keystone-SDA

Au changement d'horaire le 14 décembre, les CFF introduiront des trains de nuit sur la ligne Berne-Zurich-Winterthour. Ils répondent ainsi à un besoin de la clientèle dans le trafic de loisirs et pour les départs matinaux de l'aéroport de Zurich.

(Keystone-ATS) Les CFF ont testé ces liaisons nocturnes durant quelques week-ends au printemps et en automne, a confirmé mardi la compagnie ferroviaire revenant sur un article de CH-Media. L’offre s’est révélée utile pour les voyageurs de loisirs et les passagers aériens qui partent tôt.

Les chemins de fer ont donc étendu le test à 2026. Les liaisons nocturnes seront proposées pratiquement chaque vendredi et samedi soir. Le départ de Winterthour a lieu à 1h40, l’arrivée à Berne à 3h04. Un train de nuit part de Berne à 3h et arrive à Winterthour à 4h32.

En effectuant ce test tout au long de l’année, les CFF déterminent d’une part la demande en liaisons de nuit et d’autre part les lignes sur lesquelles elles doivent circuler. Ils déterminent en outre le rapport coûts/utilité.

Pour les nouvelles liaisons nocturnes Berne-Olten-Zurich-Aéroport-Winterthour, il existe des correspondances avec des RER à Berne, Olten et Zurich. Des trains de nuit circulent également presque tous les week-ends entre Fribourg-Lausanne et Genève-Aéroport, Sion-Genève-Aéroport ainsi que Bienne-Lausanne avec correspondance pour Genève-Aéroport.

Les CFF décideront dans le courant de l’année prochaine de la poursuite du réseau de nuit national. Ils ont également des projets pour un service de week-end 24 heures sur 24 entre Zurich et Genève, Olten et Bâle, Berne et Thoune, Lausanne et Sion ainsi que Zurich et Coire.