TransN dégage un bénéfice de 11,6 millions de francs en 2025

Keystone-SDA

Partager

Les Transports publics neuchâtelois (transN) ont réalisé un bénéfice de 11,6 millions de francs en 2025, confirmant le redressement financier de l'entreprise. La fréquentation a également progressé de 1,81% pour atteindre près de 29 millions de voyageurs. Fabien Fivaz va reprendre la présidence de l'entreprise.

3 minutes

(Keystone-ATS) La compagnie a investi 194 millions de francs entre 2021 et 2025, dont une grande partie dans l’infrastructure ou le matériel roulant. «Les crises sanitaire, énergétique et financière ne nous ont pas empêchés de mener à bien des projets ambitieux», a déclaré vendredi au siège de transN Raphäel Comte, président du conseil d’admnistration depuis 2021.

Ce dernier va remettre en septembre la présidence à Fabien Fivaz, conseiller aux Etats (Vert-e-s/NE) et rester membre du conseil d’administration. Anna Barbara Remund, ancienne vice-directrice de l’Office fédéral des transports, va entrer aussi dans l’organe.

Après avoir dégagé un résultat de 650’000 francs en 2024, l’entreprise a réalisé un 2e bénéfice l’an dernier. «La situation est saine au niveau financier et de l’entreprise. C’est donc le bon moment pour reprendre la présidence», a expliqué Fabien Fivaz.

Hausse du capital: discussions

Pour le conseiller aux Etats, les défis pour la stratégie 2035 sont liés aux financements fédéraux et à la décarbonation. «Il y aura un besoin important de renouvellement de la flotte». La convention de prestations de la part de la Confédération devrait s’élever à 245 millions pour 2025-2032 mais le montant n’est pas encore garanti.

Les investissements propres sont chiffrés à 209 millions de francs, avec une priorité sur l’électrification des bus. L’autofinancement se monte à 135 millions. TransN a plusieurs scénarios pour combler la différence: l’emprunt, d’éventuels désinvestissements, soit par le transfert de la concession voyageurs du Val-de-Travers aux CFF ou une hausse du capital-actions.

«Nous sommes en discussion avec le canton et les communes. Une assemblée extraordinaire aura lieu au 2e semestre 2026», a expliqué Raphaël Comte.

Baisse de l’absentéisme

Le président a expliqué qu’il n’y a pas de fusion prévue avec les chemins de fer du Jura (CJ) mais des possibles synergies sont analysées. Ces dernières pourront se faire dans les finances, les achats ou l’entretien du matériel roulant notamment.

En 2025, les produits du transport ont augmenté de 1,2 million de francs pour s’établir à 25,2 millions de francs. Le nombre de voyageurs-kilomètres a connu une hausse de 2,89%.

A fin de l’année, l’entreprise comptait 564 collaborateurs et 19 apprentis à la fin de l’exercice. «Nous avons engagé plus de 20 conducteurs en 2025 pour réduire l’amplitude de l’horaire de travail. Cela a permis de réduire l’absentéisme de 5,1%», a expliqué Cédric Aubry, directeur général. L’entreprise est en train de finaliser la CCT avec les partenaires sociaux, qui devrait entrer en vigueur en 2027.