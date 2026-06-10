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Trump annonce des coupes au sein du bureau de renseignement

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé mercredi avoir demandé à Bill Pulte, futur coordinateur par intérim des agences de renseignement américaines, de mener des coupes au sein de son bureau. Les fonctionnaires seront "renvoyés dans leurs agences d'origine".

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(Keystone-ATS) «Je lui ai demandé de procéder immédiatement à la réduction nécessaire de la taille du bureau, en renvoyant des fonctionnaires dans leurs agences d’origine», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

La nomination de Bill Pulte, sans expérience dans le monde du renseignement, à un poste qui chapeaute des agences comme la CIA, a ulcéré les démocrates et provoqué des réserves chez certains républicains.

Donald Trump a aussi affirmé qu’il était en train de chercher un «candidat permanent» avec «de l’expérience en matière de sécurité nationale» pour ce poste de directeur du renseignement, comme l’exige la loi.

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