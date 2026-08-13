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Twitch va utiliser ses contenus pour entrainer l’IA d’Amazon

Keystone-SDA

Twitch va utiliser le contenu diffusé par les streameurs sur ses chaînes pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle générative de sa maison mère Amazon, a indiqué mercredi la plateforme. Cette annonce a suscité un flot de critiques.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un message posté sur X, Twitch a expliqué avoir «ajouté un paramètre» dans ses options «qui permet de refuser que le contenu de votre chaîne soit utilisé pour entraîner des modèles d’IA générative sur Amazon».

Par défaut, le contenu des utilisateurs pourra être utilisé «pour améliorer les modèles d’IA générative d’Amazon» et ils devront désactiver l’option s’ils le refusent, selon le site de la plateforme.

Cela concerne «les diffusions en direct, les vidéos à la demande, les clips, les discussions mais aussi les images et le texte» présents sur les chaînes, précise Twitch, indiquant que les enregistrements audio pourront par exemple aider à améliorer les modèles de retranscription de la parole en texte.

Fonctionnalité activée par défaut

La plateforme n’a toutefois pas précisé si du contenu avait déjà été utilisé pour entraîner des modèles d’IA d’Amazon, ni à partir de quand ce dispositif s’appliquerait.

«Pour être honnête, si c’était une option à activer, personne ne le ferait», a répondu mercredi Mike Minton, chef produit chez Twitch, lors d’un live sur la plateforme.

«Cette fonctionnalité sera activée par défaut, comme c’est le cas sur presque tous les services de contenu dans le monde», a-t-il poursuivi. «Je sais que cela contrarie beaucoup la communauté, mais c’est ainsi.»

Toutefois, «le fait de refuser l’entraînement des modèles de contenu basés sur l’IA générative ne vous exclut pas de toutes les utilisations de l’IA», indique Twitch sur son site.

Certaines fonctionnalités basées sur cette technologie, comme la génération automatique de sous-titres, continueront de fonctionner.

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