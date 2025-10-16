La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
UBS nomme un directeur de l’intelligence artificielle

Keystone-SDA

Le numéro un bancaire helvétique UBS a nommé Daniele Magazzeni au poste de directeur de l'intelligence artificielle (IA). Il entrera en fonction le 1er janvier 2026 depuis Londres.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Précédemment chez JP Morgan en tant que directeur de l’analyse pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), M. Magazzeni a été professeur associé d’IA au King’s College, rapporte un communiqué paru jeudi. Il sera en charge de faire progresser la stratégie IA de la banque, de stimuler l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies.

Il se rapportera à Mike Dargan, directeur des opérations et de la technologie du groupe, qui cite l’IA comme une «priorité absolue pour UBS».

