Un crédit de 2,3 millions pour le site de Bluefactory à Fribourg

Les députés fribourgeois ont voté mercredi un crédit additionnel de 2,3 millions de francs en faveur de la construction d'un smart living building (SLB). Ce dernier est un bâtiment expérimental du projet smart living lab dans le quartier d’innovation Bluefactory, à Fribourg.

(Keystone-ATS) Le décret, présenté début juillet par le Conseil d’Etat, a passé la rampe par 71 voix contre 23 et 2 abstentions. Le crédit additionnel vient s’ajouter aux 25 millions de francs accordés en 2018, sous la forme d’un prêt conditionnellement remboursable octroyé à Bluefactory Fribourg Freiburg (BFF) SA pour la construction du SLB.

Le SLB symbolise l’implantation de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) à Fribourg. L’entité, sise sur le lieu de l’ancienne brasserie Cardinal, réunira son expertise avec celle de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture (HEIA-FR) et de l’Université de Fribourg pour penser le futur de l’environnement bâti en Suisse.

Retard important

Le nouvel édifice aurait déjà dû être inauguré. En raison de retards, liés notamment à un référendum financier, à une votation populaire en juin 2021 et à des recours, la remise des clés est désormais prévue en 2027, au lieu de 2022, alors que le déménagement de la filière architecture de l’HEIA-FR interviendra ultérieurement.

Les surcoûts ont plusieurs causes, a expliqué le député vert Julien Vuilleumier, rapporteur de la commission ad hoc. La planification du projet a connu des modifications ces dernières années, de nouvelles normes obligatoires s’appliquent, sans oublier le renchérissement des matériaux. Les réserves doivent également être augmentées.

Prélèvement anticipé

La hausse de financement projetée s’élève à près de 4,6 millions de francs au total, un montant réparti à parts égales entre le canton de Fribourg et l’EPFL. A noter encore que la couverture totale des surcoûts touchant au SLB s’opérera par un prélèvement anticipé sur le fonds de développement.

Lors du débat, des critiques ont été émises, en particulier en provenance de la Commission des finances et de gestion, en lien avec un «nouveau» dépassement de crédit, à l’adresse de la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (DEEF). Le groupe UDC a choisi même de refuser le crédit additionnel.