Un incendie ravage 1100 hectares dans le sud-ouest de la France

Keystone-SDA

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Le nouvel incendie qui s'est déclaré jeudi dans la forêt de pins des Landes (sud-ouest de la France), avait déjà parcouru 1100 hectares vendredi matin. Il a entraîné l'évacuation de plus de 500 personnes, sans provoquer de dégâts matériels majeurs.

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(Keystone-ATS) En France, l’année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en vingt ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100’000 hectares déjà brûlés.

Dans les Landes, «le feu est freiné», grâce à la baisse des températures nocturnes et un air plus humide, a déclaré à la presse le chef des pompiers locaux, Arnaud Fabre, qui redoutait néanmoins de nouvelles sautes de feu avec le retour de la chaleur dans la journée, avec 36°C attendus. Les «quinze prochaines heures seront déterminantes», a estimé le préfet du département, Gilles Clavreul.

Dans le même massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, un mégafeu avait parcouru fin juillet plus de 40’000 hectares plus au nord, en Gironde.

Voile opaque

Vendredi matin, une fumée toujours très épaisse produisait un voile opaque sur Luglon, un bourg de 350 habitants. «On a protégé les maisons. Tout a tenu», assure un pompier à un habitant inquiet, devant la salle des fêtes où sont servis les repas et boissons aux bénévoles et aux soldats du feu.

Le préfet espérait vendredi matin une reprise rapide des moyens aériens, suspendus dans la nuit et attendait avec impatience la possible amélioration des conditions météorologiques, annoncée à partir de samedi.

Super-hélicoptère australien

Un hélicoptère bombardier d’eau prêté par l’Australie, un Chinook CH-47D à deux rotors, capable de transporter près de deux fois plus d’eau qu’un Canadair, a été utilisé pour la première fois vendredi dans les Landes.

Massivement utilisé par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam, l’appareil a effectué son premier largage au-dessus d’importants panaches de fumée, a constaté l’AFP. Ce super bombardier d’eau est capable de larguer en une seule fois 11’300 litres d’eau et réalise son plein de cuve en une minute et demie, par aspiration au-dessus d’un point d’eau.

Le feudont l’origine reste à déterminer, a rapidement progressé dans la soirée de jeudi, à la faveur de vents tournants. Au total, 525 habitants ont été évacués vers les communes voisines mais, pour l’instant, aucune habitation n’a été détruite, même si certaines sont à seulement quelques dizaines de mètres de la ligne de feu.

Quelque 500 sapeurs-pompiers sont engagés pour venir à bout de ce feu. Dans la nuit, le ciel orangé était visible à des kilomètres à la ronde. Les autorités ont demandé d'»éviter le secteur», alors que deux routes départementales ont été coupées autour de Luglon. Placées en vigilance orange canicule, les Landes ont vu les températures dépasser les 40°C jeudi, près de la zone concernée.

D’autres régions touchées

D’autres régions du pays sont concernées par des feux. A Guérande, près du littoral très touristique de la Loire-Atlantique, un feu de végétation, «fixé», a provoqué jeudi l’évacuation d’environ 2000 campeurs, selon la préfecture.

Sur la côte du Pas-de-Calais (nord), les incendies qui sévissent depuis mercredi dans une zone naturelle et touristique étaient «contenus» jeudi soir mais toujours «non fixés», d’après les services de l’Etat. Trois pompiers ont été légèrement blessés.