Un nouveau festival en avril à Morges

1 minute

(Keystone-ATS) La musique classique est au centre d’un nouveau festival du 17 au 19 avril à Morges (VD). L’événement propose un récital de piano, une soirée opéra et un concert. Une exposition de photos complète le programme.

Le Casino, l’Hôtel Petit-Manoir et l’Hôtel Mont-Blanc au Lac se sont associés pour créer le Festival international classique et lyrique. Le nouveau rendez-vous promet une programmation diversifiée, mêlant des oeuvres emblématiques et des compositions contemporaines, annonce jeudi Morges Région Tourisme dans un communiqué.

Le premier soir, le Casino accueillera le pianiste Kamil Osmanov en récital pour un programme autour de Scarlatti, Chopin et Doryan-Emmanuel Rappaz. Maja Fluri et Maria Prifti, toutes deux soprano, chanteront le lendemain au Petit-Manoir un programme réunissant Bellini, Rossini, Puccini et Gounod, notamment.

Enfin, le dernier soir, l’Hôtel du Mont-Blanc au Lac recevra la violoniste Anna Orlik, le violoncelliste Constantin Macherel et leur ensemble Léman Virtuosi pour “Les Quatre saisons” de Vivaldi. Des dîners seront disponibles sur place avant chaque concert.

En parallèle, une exposition présente les oeuvres de l’artiste visuelle et photographe Christy Lee Rogers. Cette spécialiste de photographie sous-marine met en scène des corps enchevêtrés, au milieu d’explosions de couleurs.