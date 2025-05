Un nouveau sentier thématique sur l’île Saint-Pierre

Keystone-SDA

Un nouveau sentier thématique sur l'île Saint-Pierre invite à découvrir la faune, la flore et le patrimoine culturel de la réserve naturelle du lac de Bienne. Cette nouveauté, appelée "Chemin de l'île", est inaugurée samedi.

1 minute

(Keystone-ATS) Les onze stations mises en place distillent des informations sous forme de textes, d’images et de sons. Des codes QR donnent accès à des contenus audio que les visiteurs pourront écouter sur leur propre smartphone, a précisé la Ville de Berne en début de semaine dans un communiqué.

Le « Chemin de l’île » s’étend sur environ six kilomètres, avec un dénivelé de 35 mètres. Le tracé est en grande partie accessible aux fauteuils roulants et adapté aux personnes malvoyantes. Les points de départ se situent à Cerlier, au début du chemin des Païens, ainsi que sur l’île Saint-Pierre, à proximité de la « Nordländti » et de la « Südländti ».

Le projet a été initié et réalisé par le Canton de Berne, les communes de Twann-Tüscherz et d’Erlach, Tourisme Bienne Seeland, Bielersee Tourismus ainsi que la bourgeoisie de Berne, propriété de l’île. Ceux-ci considèrent le « Chemin de l’île » avant tout comme un moyen ludique et éducatif de sensibiliser la population à un comportement respectueux et à une meilleure compréhension de la nature dans les zones sensibles, mais aussi comme une attraction pour la basse saison.