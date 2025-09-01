Un numéro unique pour les urgences médicales non vitales en Valais

Keystone-SDA

Depuis ce lundi, un numéro unique est à la disposition de la population valaisanne pour les urgences médicales non vitales: le numéro 0848 200 300. Accessible en tout temps, cette ligne téléphonique oriente les appelants vers le service le plus approprié à leur situation.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce nouveau numéro permet d’être mis en relation avec un médecin pour une consultation par téléphone ou d’atteindre les lignes d’urgences spécifiques (urgences dentaires, psychiatriques ou pharmacie de garde), explique l’Etat du Valais dans un communiqué, lundi.

En cas d’urgence non vitale, le meilleur réflexe «demeure de prendre contact avec son médecin traitant», rappellent le canton du Valais et la Société médicale du Valais (SMVS).

La fin des numéros payants

Afin d’offrir une solution complémentaire, lorsqu’un patient n’a pas de médecin traitant ou que ce dernier n’est pas disponible, un numéro de téléphone unique a donc été mis en place. Accessible avec tout type d’abonnement téléphonique, non surtaxé et dans trois langues – français, allemand et anglais – ce numéro redirige vers les lignes dédiées aux urgences.

Ce nouveau dispositif remplace les anciens numéros payants 0900, à accessibilité restreinte, destinés aux urgences non vitales pour adultes et enfants. Ces derniers seront définitivement désactivés à la fin de l’année.

Urgences médicales 24h/24

Depuis le 1er septembre, les consultations médicales par téléphone sont assurées, sur mandat du canton, par les médecins de Medgate. Ceux-ci répondent aux urgences médicales pour adultes et enfants 24h/24.

Cette équipe médicale peut traiter en moyenne 50% des demandes de manière définitive par téléphone. Si la demande ne peut pas être entièrement traitée, le patient reçoit les premiers conseils médicaux et est orienté vers un médecin de garde ou un service d’urgence. Les consultations sont prises en compte par l’assurance maladie de base, comme chez un médecin.