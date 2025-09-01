La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un numéro unique pour les urgences médicales non vitales en Valais

Keystone-SDA

Depuis ce lundi, un numéro unique est à la disposition de la population valaisanne pour les urgences médicales non vitales: le numéro 0848 200 300. Accessible en tout temps, cette ligne téléphonique oriente les appelants vers le service le plus approprié à leur situation.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ce nouveau numéro permet d’être mis en relation avec un médecin pour une consultation par téléphone ou d’atteindre les lignes d’urgences spécifiques (urgences dentaires, psychiatriques ou pharmacie de garde), explique l’Etat du Valais dans un communiqué, lundi.

En cas d’urgence non vitale, le meilleur réflexe «demeure de prendre contact avec son médecin traitant», rappellent le canton du Valais et la Société médicale du Valais (SMVS).

La fin des numéros payants

Afin d’offrir une solution complémentaire, lorsqu’un patient n’a pas de médecin traitant ou que ce dernier n’est pas disponible, un numéro de téléphone unique a donc été mis en place. Accessible avec tout type d’abonnement téléphonique, non surtaxé et dans trois langues – français, allemand et anglais – ce numéro redirige vers les lignes dédiées aux urgences.

Ce nouveau dispositif remplace les anciens numéros payants 0900, à accessibilité restreinte, destinés aux urgences non vitales pour adultes et enfants. Ces derniers seront définitivement désactivés à la fin de l’année.

Urgences médicales 24h/24

Depuis le 1er septembre, les consultations médicales par téléphone sont assurées, sur mandat du canton, par les médecins de Medgate. Ceux-ci répondent aux urgences médicales pour adultes et enfants 24h/24.

Cette équipe médicale peut traiter en moyenne 50% des demandes de manière définitive par téléphone. Si la demande ne peut pas être entièrement traitée, le patient reçoit les premiers conseils médicaux et est orienté vers un médecin de garde ou un service d’urgence. Les consultations sont prises en compte par l’assurance maladie de base, comme chez un médecin.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision