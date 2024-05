Un siècle de peinture figurative panafricaine au Kunstmuseum à Bâle

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Kunstmuseum de Bâle présente du 25 mai au 27 octobre un siècle de peinture figurative panafricaine. Plus de 150 oeuvres de 120 artistes sont exposées.

La plupart des oeuvres de l’exposition “When We See Us” n’ont jamais été présentées en Suisse, a indiqué jeudi le Kunstmuseum de Bâle. Elles sont représentatives “d’une nouvelle perception de soi et de l’autodétermination d’artistes noirs après des siècles de domination par le canton artistique blanc”.

Il s’agit d’une reprise d’une exposition présentée de novembre 2022 à septembre 2023 au Zeitz Museum of Contemporary Art of Africa (MOCAA) au Cap (Afrique du Sud). Les oeuvres sont réparties en six chapitres: “triomphe et émancipation”, “sensualité”, “spiritualité”, “le quotidien”, “joie et allégresse” et “repos”.

Le titre de l’exposition s’inspire de la mini-série de Netflix “When They See Us” (“Dans leur regard”) qui aborde la manière dont des Blancs perçoivent de jeunes Noirs comme de potentiels criminels. En remplaçant “They” par “We”, l’exposition opère un changement de perspective et offre ainsi un espace aux artistes pour montrer la manière dont ils voient leur condition, explique le Kunstmuseum.

L’exposition comporte des stations sonores conçues par le musicien Neo Muyanga. Des concerts, des ateliers et des séminaires sont organisés dans une salle spécialement aménagée au rez-de-chaussée du musée.