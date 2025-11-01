La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Keystone-SDA

Dans un passage du centre-ville à Bâle, on peut voir une réplique de Donald Trump sur une croix. La galerie Gleis 4 souhaitait d’abord présenter l’œuvre près de la gare, mais a finalement cherché un autre emplacement pour des raisons de sécurité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou Pécheur), représente l’actuel président des États-Unis vêtu d’une combinaison de détenu orange. Il est attaché à une croix blanche, qui évoque à la fois une table d’exécution par injection létale et la crucifixion d’un saint.

Initialement, la galerie, basée à Zoug, souhaitait exposer l’œuvre dans ses locaux à la gare CFF de Bâle. Elle a renoncé en raison des risques liés à la foule. Elle a donc trouvé un nouveau lieu dans l’espace d’exposition Basler Kunstmeile, situé dans un passage piéton du centre-ville de Bâle.

La sculpture y est visible dès samedi, et ce pour deux semaines.

