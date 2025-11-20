Une commission favorable au retour des munitions de poche

Keystone-SDA

Les militaires suisses devraient pouvoir avoir des munitions à la maison. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats soutient une motion de Werner Salzmann (UDC/BE) en ce sens.

(Keystone-ATS) La situation en matière de sécurité a fondamentalement changé, avance jeudi la commission dans un communiqué. Une remise de la munition de poche renforcerait la sécurité des militaires en cas de mobilisation et la capacité de défense de l’armée en général.

Une minorité de la commission est opposée au texte. La situation internationale n’est pas si imminente pour que les munitions de poche doivent être conservées à domicile. Elles peuvent être distribuées sur le site de mobilisation.