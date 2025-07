Une dizaine de bêtes tuées dans un incendie à Coeuve (JU)

Keystone-SDA

Un incendie a ravagé jeudi soir une ferme à Coeuve (JU). Malgré l'intervention du vétérinaire cantonal et d'un vétérinaire praticien, une dizaine de têtes de bétail ont péri dans les flammes.

(Keystone-ATS) Le feu s’est déclaré jeudi aux alentours de 18h30, indique la Police cantonale jurassienne dans un communiqué. Les pompiers du SIS Vendline et du CRIS Porrentruy ont rapidement été dépêchés sur les lieux afin de maitriser le sinistre.

Plusieurs patrouilles de la gendarmerie, environ six agents, et la police judiciaire se sont aussi rendues sur place pour sécuriser les lieux et mener les investigations d’usage. Une équipe de soutien a aussi été dépêchée sur place afin d’apporter un soutien aux personnes présentes lors de l’événement.

Le feu a finalement pu être contrôlé vers 22h30, selon Alertswiss. Une enquête est en cours afin de connaître les causes de cet incendie qui restent encore indéterminées.