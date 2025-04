Une exposition dédiée à Astérix au Château de Saint-Maurice (VS)

Keystone-SDA

Après des rendez-vous consacrés aux Schtroumpfs en 2023 (38'400 visiteurs) puis à l'univers de Zep en 2024 (21'000 visiteurs), le Château de Saint-Maurice (VS) rend hommage à un autre personnage populaire de bande dessinée: Astérix.

(Keystone-ATS) A voir dès samedi et jusqu’au 16 novembre, cette nouvelle exposition vise à célébrer les 65 ans d’existence d’Astérix et le 55e anniversaire de l’album « Astérix chez les Helvètes ». Créé spécialement par le château agaunois, ce rendez-vous sera le premier de cette envergure à voir le jour en Suisse consacré aux aventures des célèbres Gaulois.

Ludique, didactique et intergénérationnelle (dès 5 ans), l’exposition est consacrée principalement à l’oeuvre de bande dessinée de René Goscinny et d’Albert Uderzo, « sans pour autant renoncer à jeter un coup d’oeil sur ses prolongations, dont le cinéma ou les nouveaux albums », précise le Château de Saint-Maurice dans un communiqué.

Un voyage dans l’envers du décor

Sur 350 m2, la manifestation met en scène plus de 500 éléments muséaux. Elle présente des témoignages sur l’origine d’Astérix, mais aussi une salle entièrement dédiée à la galerie de personnages inventés par ses auteurs (plus de 650 à ce jour),

Les visiteurs peuvent également découvrir les idées scénaristiques les plus marquantes de René Goscinny, des décors et des planches d’Albert Uderzo, des « bulles » aux propos mythiques, une démonstration de la complexité à traduire Astérix en d’autres langues ou encore un espace dédié aux plus jeunes autour du chien Idéfix.

Le témoignage d’Elisabeth Baume-Schneider

L’espace consacré à « Astérix chez les Helvètes » dévoile un large tour d’horizon de cet album. Avec, notamment, des facsimilés de documents de travail de René Goscinny et des planches originales.

Une série de témoignages, dont ceux de la conseillère fédérale Elisabeth Baume Schneider et des six conseillers d’Etat romands en charge de la culture, sont aussi à découvrir.

L’exposition propose encore de nombreux espaces de lecture. Le public peut consulter tous les albums en français et en allemand de la série, ainsi que quelques spécimens des 120 langues et dialectes dans lesquelles les aventures d’Astérix et d’Obélix ont été traduites.

Pour finir, l’exposition se conclut par un accrochage de tous les banquets finaux d’Astérix dessinés par Uderzo avec, en leur marge, une grande table circulaire de banquet pour que chacun puisse s’essayer au dessin de son personnage préféré.

L’exposition ouvre officiellement vendredi dès 17h00 avec le vernissage. Il sera réalisé en présence notamment de l’ambassadrice de France Marion Paradas, du conseiller d’Etat valaisan Mathias Reynard et du directeur éditorial des éditions Albert René, Gaëtan Akyuz.