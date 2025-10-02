Une exposition de photos au coeur de l’exil aux Bains des Pâquis

Keystone-SDA

A Genève, les Bains des Pâquis accueillent dès vendredi une exposition des photographies consacrée aux témoignages de seize familles poussées sur le chemin de l'exil. Les images de Valérie Frossard plongent le public dans l'intime de ces parcours migratoires. "Et toi, tu mettrais quoi dans ta valise?" est à découvrir jusqu'à fin octobre.

1 minute

(Keystone-ATS) L’exposition dévoile les choix de familles en migration: un bijou transmis, un doudou rassurant, une photo de proches, un vêtement traditionnel, un livre sacré ou encore un kit d’injection d’insuline. Autant de fragments de vie qui traduisent la douleur du déracinement mais aussi la force de la transmission et de la reconstruction.

Les seize familles qui ont accepté de partager leur histoire ont été hébergées à l’HUMA, le centre d’hébergement d’urgence pour mineurs accompagnés sans abri de l’association Païdos. Les familles ont ainsi eu l’occasion de raconter leur histoire à travers un objet, une photo, une valise. Les enfants ont ensuite pu décorer les images.

Conçue comme un jeu de mémoire, l’exposition reprend le principe du fameux «Dans ma valise, il y a …». Le public est invité à se remémorer les objets exposés, dans une démarche à la fois ludique et introspective. Une façon d’entrer dans l’histoire des familles tout en s’interrogeant sur ses propres attachements.