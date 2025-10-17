Une exposition donne «une visage et une voix» aux centenaires

Keystone-SDA

L'exposition "Welcome to your future - centenaires de Suisse" présente treize portraits de Suisses âgés de 100 ans ou plus, au Parc des Bastions à Genève. Leurs récits de vie, à découvrir jusqu'au 13 novembre, présentent "un regard nuancé" sur la vie à un âge si avancé.

(Keystone-ATS) D’après leurs témoignages, la force psychologique, l’optimisme, le sentiment d’utilité et la qualité des relations sociales seraient les dimensions essentielles du bien-être cet âge, explique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué. Ces récits soulignent aussi les «défis de vie» auxquels ils ont dû faire face et leurs différentes stratégies d’adaptations.

L’exposition est issue de l’étude SWISS100, qui a permis d’identifier les caractéristiques, défis et besoins spécifiques des centenaires en Suisse. Daniela Jopp, professeure associée à l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne, a dirigé cette étude. Elle regrette l’invisibilisation des aînés et affirme que cette exposition vise à «leur donner un visage et une voix».

La Suisse compte 2200 centenaires, selon le communiqué. Il indique que ce nombre a doublé tous les dix ans depuis 1950. Genève, première étape de l’exposition, est parmi les villes de Suisse dont le taux de centenaires est le plus élevé.