Une frappe russe fait 6 morts – Kiev frappe un port de la mer Noire

De nouvelles attaques nocturnes russes ont fait au moins six morts en Ukraine, ont indiqué dimanche les autorités locales. Kiev a de son côté frappé dans la matinée des installations pétrolières dans un port sur la mer Noire.

(Keystone-ATS) En dépit des appels lancés à la Russie pour qu’elle mette fin à la guerre, et des sanctions occidentales, Moscou poursuit ses attaques terrestres sur le front et a relancé ces dernières semaines une campagne de bombardements ciblés sur le système énergétique ukrainien.

Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a lancé 79 drones et deux missiles balistiques sur l’Ukraine, selon l’armée de l’air ukrainienne, qui a affirmé avoir abattu 67 drones.

Le président Volodymyr Zelensky a précisé que cinq régions (Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Kharkiv, Tcherniguiv et Odessa) avaient été touchées.

Six morts dont deux enfants

Selon les autorités locales, quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et deux autres dans celle d’Odessa (sud). Une quinzaine de blessés ont également été recensés.

Les enfants tués étaient deux garçons âgés de 11 et 14 ans, a précisé le médiateur ukrainien pour les droits humains Dmytro Loubinets.

Une attaque russe sur la région de Zaporijjia (sud) a privé d’électricité quelque 58’000 foyers, a aussi indiqué le gouverneur Ivan Fedorov.

Selon Volodymyr Zelensky, pendant la semaine écoulée, l’armée russe a attaqué l’Ukraine avec près de 1500 drones, 1170 bombes aériennes et plus de 70 missiles.

Il a accusé Moscou de vouloir s’en prendre «principalement» à la population civile. Moscou assure ne viser que des cibles militaires.

«Renforcement» des systèmes Patriot

Les troupes russes attaquent chaque hiver depuis 2022 les infrastructures électriques de l’Ukraine, contraignant le pays à des restrictions dans l’alimentation en électricité et à importer de l’énergie.

Ces attaques visent à épuiser la population civile, juge Kiev, ce que dément Moscou.

Dans ce contexte, M. Zelensky a annoncé dimanche que Kiev avait «renforcé» ses systèmes de défense antiaériens Patriot, de fabrication américaine, grâce à l’aide de l’Allemagne.

«Nous préparions depuis un certain temps ce renforcement de notre défense aérienne et les accords conclus ont maintenant été mis en oeuvre», a indiqué M. Zelensky sur ses réseaux sociaux, sans fournir plus de détails, en remerciant Berlin et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Début août, Berlin avait annoncé la livraison prochaine de deux batteries supplémentaires Patriot à l’Ukraine – en plus de trois autres déjà livrées à Kiev par l’Allemagne depuis février 2022 – et l’envoi de composants de ces systèmes «au cours des deux à trois prochains mois».

Attaque d’un terminal pétrolier

En riposte aux bombardements russes, Kiev mène des frappes de drones en Russie, visant en particulier les infrastructures pétrolières et gazières pour tenter d’affaiblir la rente des hydrocarbures qui finance l’effort de guerre du Kremlin.

Une attaque de drones ukrainiens tôt dimanche contre le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, a endommagé deux navires et les infrastructures d’un terminal pétrolier, ont indiqué les autorités locales.

Selon cette source, l’attaque a déclenché des incendies qui ont été maîtrisés par les pompiers.

Une source anonyme au sein du service de sécurité ukrainien (SBU) a affirmé à l’AFP que cinq frappes de drones avaient été recensées sur le site, causant notamment l’incendie d’un pétrolier.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 164 drones ukrainiens pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions de Russie.

Forces spéciales à Pokrovsk

Parallèlement, l’armée russe, plus fournie et mieux équipée, poursuit depuis des mois ses attaques sur le front et gagne lentement du terrain dans certains secteurs, en dépit de lourdes pertes.

Dans la région de Donetsk (est), que le Kremlin cherche à conquérir en priorité, elle a fortement accru sa pression ces derniers jours sur le bastion de Pokrovsk.

Samedi, l’armée ukrainienne a affirmé qu’une opération «complexe» impliquant des forces spéciales était en cours pour chasser les soldats russes infiltrés dans Pokrovsk.

Des observateurs militaires craignent que l’agglomération de Pokrovsk-Myrnograd, qui comptait 100’000 habitants avant le début de l’invasion en 2022, ne soit prochainement encerclée et tombe sous le contrôle de la Russie.

Depuis 2023, Moscou a conquis plusieurs bastions ukrainiens dans la région (Bakhmout, Avdiïvka, Vougledar) après de longs mois de combats meurtriers qui ont réduit ces cités à l’état de ruines.