La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Une nouvelle édition de Festivélo à Lausanne

Keystone-SDA

Festivélo, le festival du voyage à vélo, revient à Lausanne du 7 au 9 novembre. Pour sa 8e édition, l'événement propose notamment 16 films et conférences animés par des voyageurs à vélo.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des ateliers pratiques seront aussi organisés, permettant aux visiteurs de recevoir diverses informations (matériel, mécanique, etc) avant de prendre la route. Un village des exposants avec auteurs, librairie et acteurs du tourisme durable est aussi prévu.

Le festival s’adresse à tout le monde: cyclistes aguerris, familles, curieux ou simples amateurs d’évasion douce. «Festivélo est bien plus qu’un simple événement autour du vélo: c’est une invitation au voyage, à la découverte et à la rencontre», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision