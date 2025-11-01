Une nouvelle édition de Festivélo à Lausanne

Keystone-SDA

Festivélo, le festival du voyage à vélo, revient à Lausanne du 7 au 9 novembre. Pour sa 8e édition, l'événement propose notamment 16 films et conférences animés par des voyageurs à vélo.

1 minute

(Keystone-ATS) Des ateliers pratiques seront aussi organisés, permettant aux visiteurs de recevoir diverses informations (matériel, mécanique, etc) avant de prendre la route. Un village des exposants avec auteurs, librairie et acteurs du tourisme durable est aussi prévu.

Le festival s’adresse à tout le monde: cyclistes aguerris, familles, curieux ou simples amateurs d’évasion douce. «Festivélo est bien plus qu’un simple événement autour du vélo: c’est une invitation au voyage, à la découverte et à la rencontre», écrivent les organisateurs dans un communiqué.