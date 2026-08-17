Une semaine pour lutter contre le gaspillage alimentaire en Suisse

Keystone-SDA

Partager

Quelque 80 kilos de nourriture par personne sont jetés chaque année en Suisse. Pour sensibiliser la population et l'inciter à agir, entreprises, ONG et pouvoir publics organisent la première Semaine nationale contre la gaspillage alimentaire du 12 au 20 septembre.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le gaspillage alimentaire fait partie des défis environnementaux auxquels chacun peut réagir immédiatement, indiquent lundi les organisations partenaires. Selon elles, une grande partie pourrait être évitée par «de petits changements» au quotidien, par exemple au moment des courses, du stockage et de la préparation des repas.

S’ils ne jetaient pas de nourriture pendant une semaine, les ménages suisses pourraient sauver environ 30 millions de repas, selon les organisateurs. Qui soulignent aussi le coût environnemental du phénomène: les pertes alimentaires représentent un quart de l’empreinte environnementale de notre alimentation, soit la moitié de celle de l’ensemble du trafic individuel motorisé en Suisse.

La Suisse s’est engagée à réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 2030, «un objectif ambitieux», reconnaissent les organisateurs. Mais de nombreuses personnes sont prêtes à changer leur comportement. Il leur manque simplement des informations concrètes ou des pistes d’action applicables au quotidien. Ce à quoi la semaine nationale veut remédier.

Une quarantaine d’organisations issues du monde des affaires, de la société civile et du secteur public s’engagent dans cette initiative sous la devise «à toi de jouer». Parmi elles les grands distributeurs, plusieurs cantons et villes, dont ceux de Berne et Zurich ainsi que le canton de Genève, les faîtières de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que les organisations Table couvre-toi et Table Suisse.