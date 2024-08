Vague de suppressions d’emplois chez GM dans l’activité logiciels

1 minute

(Keystone-ATS) Le constructeur automobile américain General Motors a indiqué lundi qu’il allait procéder à des licenciements dans son activité dédiée aux logiciels et services informatiques, confirmant une information de plusieurs médias américains.

“A mesure que nous bâtissons l’avenir de GM, nous devons simplifier (nos opérations) pour gagner en vitesse et en excellence”, a indiqué le groupe de Detroit (Michigan), dans une déclaration transmise à l’AFP.

“Pour ce faire, nous réduisons la taille de certaines équipes dans la division logiciels et services”, a poursuivi le constructeur.

La chaîne CNBC et le quotidien The Detroit News ont tous deux évoqué plus de mille suppressions de postes, citant des sources proches du dossier. Sollicité par l’AFP, GM a refusé de confirmer ce chiffre.

En janvier 2023, le groupe avait annoncé qu’il prévoyait de réaliser plus de deux milliards de dollars d’économie dans les deux ans à venir.

Sur l’exercice 2023, GM est parvenu à réduire ses coûts administratifs de près de 8% par rapport à l’exercice précédent.

Selon les rapports annuels de l’entreprise, les effectifs sont passés de 167.000 à 163.000 personnes entre fin 2022 et fin 2023.

Selon CNBC et The Detroit News, quelque 600 des postes supprimés le seront sur le site de Warren, dans le Michigan.