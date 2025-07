Vallon de l’Aire: canton et communes renforcent sa préservation

Keystone-SDA

Le Canton de Genève et cinq des communes accueillant la rivière de l'Aire sur leur territoire veulent renforcer la préservation du vallon, un espace jalonné par 11 km de cours d'eau. Une charte d'engagement a été signée en mai dernier. L'accord formalise une vision partagée et des actions concertées pendant dix ans.

(Keystone-ATS) Le Vallon de l’Aire s’étire de la frontière française jusqu’à la Ville de Genève. « Cette région est cruciale pour le canton et regroupe d’innombrables enjeux dans un contexte de développement urbain et de croissance démographique: agriculture, paysage, nature, eau, biodiversité, activités de loisirs », écrit jeudi l’Etat de Genève dans un communiqué. Les cinq communes concernées sont Bernex, Confignon, Lancy, Onex et Perly-Certoux.

Créée en 2021, la gouvernance du Vallon de l’Aire a permis de répondre aux sollicitations d’associations au sujet des pressions subies par le cours d’eau et ses environs, notamment dans le contexte du nouveau quartier des Cherpines. Elle a aussi ouvert le champ des réflexions sur la conciliation des différents usages du périmètre, explique le Canton.

« Cette collaboration a permis d’élaborer une image directrice tenant compte des enjeux du territoire: une vision commune pour guider les aménagements et les actions dans le Vallon de l’Aire. L’image directrice validée en mai 2025 priorise, coordonne et met en oeuvre 39 mesures et actions dont le financement est assuré au cas par cas par l’une ou plusieurs des instances concernées », précise-t-il.

« Pour renforcer cette dynamique et maintenir cette gouvernance active », une charte d’engagement a été signée en mai 2025 par le Canton et les cinq communes. Elle fixe les principes de travail, les priorités communes et la manière de suivre les actions dans la durée, comme par exemple la création de nouveaux sentiers, des aménagements pour la nature et le public ou encore un suivi environnemental régulier.