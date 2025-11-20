Vaud: taxe annuelle majorée pour les voitures polluantes

Keystone-SDA

Deux nouveautés attendent les automobilistes vaudois dès le 1er janvier 2026. Ils devront payer 25 francs si leur permis de conduire est établi à la suite d'un changement d'adresse (jusqu'ici gratuit) et la majoration de la taxe pour les véhicules les plus polluants passera de 25% à 40%.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans ses décisions hebdomadaires du jeudi, le Conseil d’Etat annonce en effet avoir modifié le règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Celui-ci va désormais facturer les permis de circulation délivrés à la suite d’un changement d’adresse, comme il le fait pour tout autre changement (assurance, couleur du véhicule, etc).

Cela concerne les permis de circulation, de navigation ou de cyclomoteur. Le changement d’adresse était actuellement gratuit. Il faudra désormais payer 25 francs pour l’établissement du permis après une telle modification.

Le Conseil d’Etat indique aussi avoir modifié le règlement d’application de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux. Il adapte la majoration pour les véhicules les plus polluants, de 25% à 40%, conformément aux limites prévues par la loi. Cela concerne la catégorie des voitures automobiles de transport légère (jusqu’à 3500 kilos) pour les véhicules émettant 248 grammes de CO2 par km et plus.

Ce système de bonus/malus basé sur les émissions de CO2 était issu de la nouvelle loi sur la taxe des véhicules et bateaux (LTVB), approuvée du bout des lèvres par le Grand Conseil en mars 2023. La taxe, calculée selon des critères de poids et puissance, est allégée pour les véhicules «propres» (jusqu’à 90% de rabais), et alourdies pour ceux qui polluent davantage. Objectif visé: inciter les automobilistes à se tourner vers des voitures électriques.