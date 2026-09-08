Vernier veut sensibiliser les jeunes aux violences sexistes

Keystone-SDA

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La Ville de Vernier (GE) lance une nouvelle plateforme de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles destinée aux jeunes de 12 à 25 ans. Le site violences-pas-ici.ch donne des clés pour reconnaître une violence, comprendre le cadre légal et savoir comment agir.

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(Keystone-ATS) Une insulte reçue en marchant dans la rue, une photo intime modifiée et diffusée sans accord, une remarque sur le physique répétée constamment: les violences sexistes et sexuelles vécues par les jeunes sont une réalité largement répandue. Pourtant, ces violences restent encore largement invisibilisées, notamment chez les jeunes, relève mardi la Ville de Vernier dans un communiqué.

Le nouveau site Internet s’adresse aussi bien aux personnes qui subissent une situation qu’à celles qui en sont témoins ou qui s’interrogent sur leur propre comportement. Il s’articule autour de seize situations concrètes, issues de témoignages de jeunes de Vernier et de professionnels.

Présentées sous forme de vignettes, ces situations abordent différents types de violences: numériques, verbales, psychologiques ou physiques. Elles s’inscrivent dans différents contextes, que ce soit en ligne, au sein du foyer, dans les relations amoureuses ou dans l’espace public.

Chaque situation est abordée du point de vue de la victime, du témoin ou de l’auteur de violences. À chaque fois, des conseils propres à chacune des positions sont donnés. Le signalement en ligne et les possibles démarches légales y sont expliqués.

La Ville de Vernier a rejoint en 2023 le dispositif mis en place par la Ville de Genève pour le signalement de cas de harcèlement de rue. L’application «Genève en poche» permet de signaler anonymement tout incident de harcèlement. Ces témoignages aident à repérer les endroits où il faut agir.

www.violences-pas-ici.ch