Vevey: un homme plongé dans le coma artificiel après une bagarre

Un ressortissant algérien de 54 ans a été grièvement blessé mercredi à Vevey à la suite d'une altercation avec un ressortissant suisse de 25 ans. Après avoir reçu un coup, la victime a chuté et sa tête a heurté le sol, a indiqué vendredi la police cantonale vaudoise. Emmené à l'hôpital, il a été opéré avant d’être plongé dans un coma artificiel.

(Keystone-ATS) L’incident a eu lieu vers 21h15 dans un bus à l’arrêt. Selon les premiers éléments de l’enquête, un litige aurait éclaté entre deux hommes à propos du volume sonore diffusé par le téléphone d’un des deux protagonistes, explique la police dans un communiqué.

« Le premier individu s’est approché et a saisi le second pour le faire descendre du véhicule avant de le frapper au visage. La victime a lourdement chuté et sa tête a violemment heurté le sol. L’auteur a ensuite pris la fuite », précise la police.

« Rapidement sur place, les secours ont pris en charge le blessé inconscient et l’ont conduit en milieu hospitalier où il a été opéré avant d’être plongé dans un coma artificiel », ajoute-t-elle. D’importantes recherches ont été mises en place par la Police de sûreté, ce qui a permis l’interpellation par le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) de l’auteur à son domicile, dans la région, le lendemain, toujours selon la police vaudoise.

Le procureur de service a ouvert une enquête pour lésions corporelles graves. Il a confié les investigations aux inspecteurs de la Brigade criminelle de la Police de sûreté.