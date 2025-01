«Bilder im Kopf» gewinnt an Solothurner Filmtagen «Visioni»-Preis

Keystone-SDA

Am Samstagabend hat der Dokumentarfilm "Bilder im Kopf" von Eleonora Camizzi den Preis "Visioni" gewonnen. Die mit 20'000 Franken dotierte Auszeichnung wurde an der "Notte delle Visioni" im Stadttheater in Solothurn verliehen.

(Keystone-SDA) «Trotz der stark formalen, minimalistischen und an eine Theaterbühne erinnernden Ästhetik gelingt es dem Film, eine beeindruckende Nähe zu den Figuren zu schaffen», begründete die Jury den Entscheid.

Damit hat sich «Bilder im Kopf» gegen sechs andere Filme durchgesetzt. In ihrem Film unterhält Camizzi sich in einem weissen Raum mit ihrem Vater. Dieser kam als Kind aus Sizilien in die Schweiz und lebt seit 30 Jahren mit der Diagnose einer paranoiden Schizophrenie.

Mit dem Preis wolle man ein erstes oder zweites Werk würdigen, das «inhaltlich wichtige Themen für die Gemeinschaft umsetzen und Formen und Stile der Kunst von morgen vorwegnehmen» könne, sagte Niccolò Castelli, künstlerischer Leiter der Filmtage, am Samstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.