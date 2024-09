Österreich erwartet bis zu 300 Liter Regen

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wetter-Fachleute in Österreich erwarten in den kommenden Tagen massive Regenmengen mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Von Freitag bis Dienstag könnten im Grossteil des Alpenlandes 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, hiess es vom staatlichen Meteorologie-Institut Geosphere Austria. In Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs könnten es demnach auch mehr als 300 Liter werden. Entlang der Donau bereiteten sich Einsatzkräfte auf ein Hochwasser vor, wie es etwa alle 10 bis 15 Jahre vorkommt, hiess es von den Behörden. Unter anderem wurden mobile Hochwasserschutzanlagen aufgebaut und Sandsäcke gefüllt.

Konzerte und Fussballspiele abgesagt

Reisende mussten am Freitag am Flughafen Wien mit Verspätungen rechnen. «Aufgrund der aktuell schlechten Wetterlage an verschiedenen europäischen Standorten und in Wien kommt es derzeit zu vereinzelten Verzögerungen im Flugverkehr ab Wien», hiess es vom Flughafen.

In den Bergen sorgte Schnee für lokale Strassensperren. Ab 800 Meter herrsche Lawinengefahr, warnte das Bundesland Salzburg. Dass der Schnee bis in relativ tiefe Lagen hinab fiel, werteten Hochwasser-Fachleute jedoch positiv. Denn dadurch fliesst der Niederschlag erst ab, wenn es wieder wärmer wird.

Wegen der Unwetter-Situation wurden Freiluft-Konzerte und Fussballspiele abgesagt, darunter ein für Samstag geplanten Auftritt der deutschen Band Böhse Onkelz in Wels.