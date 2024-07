Über die Hälfte der jungen Männer und Frauen sind gut trainiert

(Keystone-SDA) Mehr als die Hälfte der jungen Männer und Frauen gelten als gut trainiert. Rund 80 Prozent der jungen Menschen erfüllen die Bewegungsempfehlungen des Bundes und sind genügend aktiv. Das ergaben die Ergebnisse des Fitnesstests der Armee 2023.

Wer jede Woche mindestens 150 Minuten moderaten Sport treibt oder 75 Minuten intensiv trainiert, gelte als ausreichend aktiv. Als inaktiv gelten nur 4,7 Prozent der Untersuchten, teilte die Armee am Montag mit. 2022 lag der Wert der gut trainierten jungen Menschen mit 52,8 Prozent leicht unter dem Wert von 2023 mit 55,3 Prozent. In den letzten drei Jahren stieg der Anteil der trainierten jungen Menschen um sechs Prozent an. Gründe für diesen Anstieg können nicht klar benannt werden.

Die erhobenen Daten zeigen weiter, dass der Anteil der übergewichtigen Stellungspflichtigen leicht steigt. Dies spiegelt gemäss Armee den allgemeinen gesellschaftlichen Trend wider.

Der Fitnesstest der Armee umfasst die fünf Übungen Standweitsprung, Medizinballstoss, Rumpfkrafttest, Einbeinstand und Ausdauerlauf. Die Auswertung basiert auf den Daten von 34’343 jungen Menschen, davon waren 642 Frauen.