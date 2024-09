14 Tote nach IS-Anschlag in Afghanistan

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In Afghanistan haben bewaffnete Angreifer mindestens 14 Menschen getötet. Wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag an der Grenze zwischen den zentralen Provinzen Daikundi und Ghur.

Demnach hatten sich die Opfer zur Begrüssung von Pilgern versammelt, die aus dem irakischen Kerbela zurückgekehrt waren. Dort waren vor rund drei Wochen Schiiten für das wichtige Gedenkfest Arbain zusammengekommen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacke für sich. «Soldaten des Kalifats» hätten mit Sturmgewehren «auf eine Gruppe von Abtrünnigen» geschossen, hiess es in einer IS-Mitteilung, die auf den üblichen Propagandakanälen verbreitet wurde.

Laut Tolonews bestätigte ein Sprecher des Taliban-Innenministeriums den Vorfall, ohne weitere Details zu nennen. Obwohl die Taliban nach ihrer Machtübernahme im August 2021 mehr Sicherheit versprochen und auch den IS für besiegt erklärt hatten, verübt die Gruppe regelmässig Anschläge. Schiiten betrachtet der IS als Abtrünnige des Islams.