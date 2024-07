15-Jähriger nach Badeunfall in der Limmat in Zürich tot geborgen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 15-Jähriger ist am Sonntagmorgen nach einem Badeunfall in Zürich durch eine Bademeisterin tot aus der Limmat geborgen worden. Er sprang am Samstagabend ins Wasser und tauchte in der Folge nicht mehr auf, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Der junge Mann war vom Drahtschmidlisteg aus ins Wasser gesprungen. Die kurz nach 21.30 alarmierte Stadtpolizei schickte mehrere Patrouillen zur Suche los. Bis in die Nacht auf Sonntag blieben die Tauchgänge aber erfolglos, teilte die Polizei weiter mit. Bei der Suche am Sonntagmorgen wurde auch ein Helikopter beigezogen.

Ein 29-Jähriger Mann konnte laut der Stadtpolizei derweil am Samstagabend durch Helfende und Polizisten leicht verletzt aus der Limmat geborgen werden. Zuvor hatten kurz nach 20 Uhr mehrere Anrufende der Polizei gemeldet, dass ein Mann in der Limmat treibe und um Hilfe rufe, wie es weiter hiess.