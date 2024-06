17’171 Elektro-Neuwagen in der Schweiz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in der Schweiz 17’171 Elektroautos neu zugelassen. Die “Stromer” kommen so auf einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist der Anteil leicht geschrumpft, wie Zahlen von Auto Schweiz zeigen.

Seit Jahresbeginn haben hingegen Hybridfahrzeuge, also Autos mit Elektro- und Verbrennermotor, weiter an Popularität gewonnen. Hybride und die am Strom aufladbaren Plug-in-Hybride kommen bei den Neuzulassungen zusammen auf einen mehr als doppelt so hohen Marktanteil wie die reinen E-Autos.

Elektroautos sind auf Schweizer Strassen nach wie vor die Ausnahme. Gemäss der Onlineplattform Energie Reporter von Energie Schweiz und Geoimpact fahren nur 3,7 Prozent aller zugelassenen Autos rein elektrisch.