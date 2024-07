200 Personen dürfen nach Evakuierung im Wallis zurück

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einem Murgang im Val de Bagnes VS kann ein Grossteil der 240 in Sicherheit gebrachten Personen wieder in seine Häuser zurückkehren. Das Dorf Champsec war in der Nacht auf Donnerstag wegen einer bedrohlichen Lage vorsorglich evakuiert worden.

“Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes Champsec können zurückkehren”, sagte der stellvertretende Gemeindesekretär von Val de Bagnes, Antoine Schaller, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Von den rund 200 Betroffenen dürften nur die Bewohnenden von fünf Häusern am Ufer der Dranse de Bagnes nicht in ihre Wohnungen zurück.

Für die rund vierzig Personen aus den Weilern Les Epenays und Fregnoley sowie vom Campingplatz Champsec blieben die Vorsichtsmassnahmen zunächst bestehen. Die Behörden hatten am Mittwochnachmittag nach dem Niedergang der Schlammlawine im Torrent du Fregnoley die Evakuierung dieser drei Orte angeordnet.

Am späten Abend räumte die Gemeinde aufgrund der zunehmenden Schlammmasse auf der Strasse und in der Umgebung der Dranse auch das Dorf Champsec. Ausserdem sperrten die Behörden am Mittwochnachmittag bis auf Weiteres die beiden Strassen, die ins obere Val de Bagnes führen.