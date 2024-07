200 Personen im Val de Bagnes VS nach Murgang evakuiert

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einem Murgang im Val de Bagnes VS haben die Behörden in der Nacht auf Donnerstag auch das Dorf Champsec evakuiert. Zuvor waren am Mittwochnachmittag bereits ein Campingplatz und zwei Weiler geräumt worden. 200 Menschen wurden insgesamt in Sicherheit gebracht.

Am Donnerstagvormittag entspannte sich die Lage zusehends. Vor Ort waren ein Dutzend Maschinen damit beschäftigt, Dämme zu errichten, um das Wasser und den Schlamm zu kanalisieren. “Im Morgengrauen schien die Dranse de Bagnes unter Kontrolle zu sein”, teilte die Gemeinde Val de Bagnes am Donnerstag mit.

“Es gibt im Moment keine Schäden, aber die Lage ist bedrohlich”, sagte der stellvertretende Gemeindesekretär, Antoine Schaller, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Vorsorglich sei darum die Bevölkerung in Sicherheit gebracht worden. Zudem würden die Dranse de Bagnes und der zufliessende Wildbach genau beobachtet, hiess es.

Der Murgang ereignete sich im Torrent du Fregnoley am Mittwochnachmittag. Schnell wurden die Weiler Les Epenays und Fregnoley in der Nähe des Wildbachs und der Campingplatz von Champsec evakuiert.

Am späten Abend räumte die Gemeinde aufgrund der zunehmenden Schlammmasse auf der Strasse und in der Umgebung der Dranse auch das Dorf Champsec. Ausserdem sperrten die Behörden am Mittwochnachmittag bis auf Weiteres die beiden Strassen, die ins obere Val de Bagnes führen.